Bahia corre contra o tempo para recuperar Nino e Guerra para decisão

O tprcedor do Bahia só tem uma coisa na cabeça: a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), o Esquadrão recebe o Grêmio, às 19h15, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio e precisa de um triunfo simples para fazer história e avançar às semifinais pela primeira vez. Na ida, em Porto Alegre, empate em 1x1.

Antes de entrar em campo contra o time gaúcho, o técnico Roger Machado tem problemas para resolver. O principal deles está na lateral direita e atende pelo nome de Nino Paraíba.

O lateral sofreu uma entorse no tornozelo no jogo de ida contra o Grêmio e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida em Porto Alegre. Ele ficou fora do duelo diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o médico do Bahia, Rodrigo Daniel, Nino apresentou boa evolução, mas ainda preocupa para o jogo.

“Nino sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Evolução muito boa, favorável, já anda sem dificuldade. Está tratando em dois turnos no Fazendão. É um jogador que, pelas características da lesão, preocupa para quarta. A gente espera que ele continue evoluindo bem e que terça consiga descer para o campo”, explicou.

Se não puder contar com Nino, Roger vai ter que voltar a improvisar no setor, já que Ezequiel, o substituto imediato, não pode atuar na Copa do Brasil por já ter disputado a competição pelo Fluminense. Sem um lateral de origem, a tendência é a de que o volante Flávio seja o escolhido para começar a partida.

Outro que virou dúvida para a partida contra o Grêmio foi o meia venezuelano Guerra. Ele entrou no segundo tempo da derrota para o Santos por 1x0 e se machucou no lance que originou o pênalti para o time paulista. Guerra já iniciou o tratamento e também vai ser avaliado nos próximos dias para saber se terá condições de atuar.

“Guerra sofreu entorse do joelho direito no lance do pênalti e saiu com bastante dor. Não observamos edema, mas existe suspeita de estiramento ligamentar. Ele trata no CT e, segunda, faz ressonância magnética para a gente ter um diagnóstico”, explicou o médico tricolor.



Mais tempo fora

Se ainda espera pelo DM para saber se poderá contar com Nino e Guerra, Roger já tem descartada as presenças do zagueiro Ernando e do atacante Rogério.

Enquanto o defensor se recupera de uma hérnia de disco, o atacante sofreu uma luxação no ombro durante treino no Fazendão e pode ficar fora por até três meses. O corpo médico tricolor não descarta que a dupla tenha que passar por cirurgia.

“Rogério teve uma luxação no ombro esquerdo no treino. Eu estava no treino, reduzi rapidamente o ombro. Fizemos um exame de imagem, e existe a possibilidade de cirurgia. A gente vai definir na segunda. Se for cirúrgico, ele deve ficar afastado por três a quatro meses”, explicou Rodrigo Daniel.



“Já Ernando teve um diagnóstico de hérnia de disco e tem um tempo de recuperação de mais ou menos 30 dias. Vem em evolução favorável, porém lenta. Essa semana a gente vai ter o auxílio de um especialista em coluna para ver se ficaremos no tratamento conservador ou se é caso pra cirurgia”, continuou ele.

O elenco tricolor se reapresenta na manhã desta segunda-feira (15), no Fazendão, quando inicia a preparação para o duelo.