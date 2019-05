Bahia de Roger segue com 100% de aproveitamento na Fonte Nova

O Bahia de Roger Machado não tem ideia do que é perder em casa. Desde que o técnico chegou foram sete triunfos seguidos na Fonte Nova. Nesta quarta-feira (29) veio um dos mais importantes: 1x0 sobre o São Paulo, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Foram três jogos pela Copa do Brasil - além do São Paulo o Esquadrão derrotou CRB por 1x0 e Londrina por 4x0 -, todos sem sofrer gol.

Além destes, teve três pela Série A - 3x2 no Corinthians, 1x0 no Avaí e 3x2 no Fluminense - e a final do Baianão, 1x0 sobre o Bahia de Feira, dia de título para o técnico.

"Dentro de casa o Bahia sempre foi forte. Só estamos dando continuidade a essa história. É um sentimento de orgulho. A torcida sabe que o time tem representado bem essa paixão dentro de campo. Classificação importante de uma equipe humilde", comemorou o treinador em entrevista coletiva após vencer o São Paulo.

O tricolor só conhecerá o seu adversário da próxima fase em sorteio que será realizado após o término de todas as partidas das oitavas de final. A última das partidas será no dia 6 de junho. Os duelos das quartas de final da Copa do Brasil só acontecerão após a Copa América.

Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil o Bahia tem três compromissos pela Série A do Brasileiro. O primeiro deles é no sábado (1º), às 19h, contra o Grêmio. Desta vez o duelo não será na Fonte Nova, e sim em Pituaçu. A arena estará entregue à Conmebol por conta da Copa América.

Segundo Roger, o sistema com três volantes que deu certo contra o São Paulo pode ser mantido na Série A: "Com certeza. O sistema proporciona que você faça as coberturas necessárias quando o adversário avança. É um modelo que me agrada bastante, e times importantes pelo mundo utilizam ess sistema".