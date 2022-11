Bahia defende invencibilidade de 20 anos contra o CRB em decisão do acesso

Foram dois jogos em casa seguidos para confirmar o acesso antecipado à Série A, mas o Bahia desperdiçou as oportunidades e, agora, tem apenas uma chance de subir. A “decisão” será contra o CRB, domingo (6), às 18h30, no Rei Pelé, em Maceió. O Esquadrão ainda depende só das próprias forças e, para isso, basta garantir que um longo tabu seja mantido.

O tricolor não perde do CRB há 20 anos, desde abril de 2002. De lá para cá, foram 16 encontros, com 10 vitórias e seis empates. É exatamente o que o time treinado por Eduardo Barroca tem que fazer para carimbar o acesso à primeira divisão nacional. Se ganhar ou empatar, sobe sem depender de ninguém.

Ainda é possível conquistar o acesso com derrota, mas nesse caso precisaria torcer por um dos dois cenários: a) o Sport não tirar diferença de sete gols no saldo caso vença; ou b) para que o placar da derrota seja no máximo por um gol de diferença a mais do que um eventual revés do Vasco para o Ituano. Exemplo: se o Vasco perder por 1x0, o Bahia pode tomar até 2x0.

20 anos sem perder

O último triunfo do CRB sobre o Esquadrão aconteceu na Copa do Nordeste de 2002. Os dois times se encontraram na fase de grupos, em abril daquele ano, e o Galo ganhou por 3x1. Nada que abalasse muito a vida do Bahia, que seria campeão.

Dos 16 duelos que vieram na sequência, dois terminaram com goleadas tricolores: 5x0, pela Série B de 2005, e 4x0, no Nordestão do ano passado.

O confronto mais recente aconteceu em julho, pela 19ª rodada da Série B, e acabou empatado na Fonte Nova. O tricolor abriu o placar com Mugni, de pênalti, aos 39 minutos, e Claudinei deixou tudo igual no fim da segunda etapa, aos 37.

Dessa vez, o jogo será em Maceió. E, mesmo como visitante, o Bahia tem um retrospecto favorável. No histórico geral do duelo, foram 14 partidas oficiais tendo o CRB como mandante, com cinco triunfos tricolores, seis empates e três vitórias do time alagoano. No recorte dos últimos 20 anos, aconteceram seis jogos em Alagoas, com três vitórias do Esquadrão e três empates.