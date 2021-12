Bahia define data para reapresentação do elenco e início da pré-temporada

De olho nas competições de 2022, o Bahia definiu a data de início da pré-temporada. A reapresentação dos atletas no CT Evaristo de Macedo está prevista para o dia 4 de janeiro.

A diretoria não deu detalhes sobre quais jogadores estão nos planos do clube para a próxima temporada, nem se o Esquadrão vai contar com uma equipe sub-23, que nos últimos anos representou o Bahia no Campeonato Baiano.

Entre atletas que terminaram a temporada e os que estão emprestados, o elenco conta atualmente com 25 jogadores sob contrato. A conta inclui Rossi e Danilo Fernandes, dupla que tem acordos para a renovação.

Dessa lista, nem todos vão seguir no clube. Eric Ramires e Moisés, por exemplo, estão em negociações para permanecer em definitivo no Bragantino e no Internacional, respectivamente. Outros jogadores podem ser emprestados ou terem os contratos rescindidos.

Em 2022, o principal desafio do Bahia será o de conquistar o acesso à Série A. A segunda divisão do Campeonato Brasileiro tem início previsto para o mês de abril. Antes disso, o tricolor vai disputar o estadual, em que estreia no dia 15 de janeiro, contra o Bahia de Feira, e ainda a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.