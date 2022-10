Bahia divulga calendário de ações sobre proposta de venda da SAF para o City

Os meses de outubro e novembro vão ser decisivos para o Bahia dentro e fora de campo. Além da luta por uma vaga na Série A do próximo ano, o Esquadrão decidirá se venderá ou não a SAF para o Grupo City. Nesta segunda-feira (10), o tricolor divulgou o calendário de ações que o clube promoverá sobre o tema.

Em outubro, o Bahia realizará dois eventos para explicar e tirar dúvidas sobre a proposta apresentada pelo Grupo City e detalhes do contrato. Os seminários serão online. As datas ainda não foram divulgadas.

No mês de novembro, está prevista a realização do "Plantão da Transparência". Durante uma semana, advogados vão tirar dúvidas sobre o modelo de SAF, contratos e outros temas. O plantão será presencial, na Fonte Nova.

O Bahia prevê também uma assembleia para apresentação e discussão dos pareceres dos Conselhos Fiscal e Deliberativo sobre a proposta apresentada. O documento foi enviado para as comissões e está sendo analisado pelos órgãos.

Após a emissão dos pareceres, a Assembleia Geral de Sócios (AGE) será convocada para que os sócios do Bahia votem pela venda ou não do clube para o Grupo City. O Esquadrão não definiu data para a realização da AGE, mas a tendência é de que a votação ocorra entre o fim de novembro e o início de dezembro.

Proposta de SAF

A proposta do Grupo City foi apresentada oficialmente no dia 24 de setembro, em uma reunião entre a diretoria executiva do Bahia e os conselheiros. CEO do fundo estrangeiro, Ferran Soriano participou do encontro.

Na oferta, o Grupo City planeja aportar R$ 1 bilhão no Bahia e controlar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a ser criada, em um contrato de 15 anos. O valor será dividido para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.

À espera do sim dos associados do Bahia, o Grupo City já começou o planejamento do futebol tricolor para a próxima temporada. Em reunião com a atual diretoria, foram discutidos perfis de jogadores e possíveis atletas que podem desembarcar no Esquadrão em 2023.