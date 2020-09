Bahia divulga finalistas de concurso de nova camisa; veja

O Bahia divulgou nesta sexta-feira (18), as dez camisas finalistas do concurso que vai escolher os uniformes que o clube vai usar na temporada 2021.

Os modelos foram divulgados durante live realizada pelo Bahia através da plataforma Sócio Digital. De acordo com o tricolor, mais de mil modelos foram produzidos por torcedores e enviados para o clube.

Entre os inscritos, dez camisas (cinco modelos do padrão branco e cinco do padrão tricolor) foram selecionadas internamente pelo clube e agora vão passar por votação aberta para toda a torcida. As camisas mais votadas vão ser as escolhidas para vestir o elenco.

A votação começa já nesta sexta-feira (18), até o próximo dia 26, através do aplicativo e site do Bahia.

Confira as camisas finalistas:

Branca

Tricolor