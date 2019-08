Bahia divulga finalistas de concurso de nova camisa; veja

O Bahia divulgou nesta quinta-feira (8) os modelos finalistas do concurso que vai escolher as novas camisas do clube.

De acordo com o tricolor, mais de 1.000 modelos foram enviados pela torcida. A comissão julgadora selecionou cinco layouts de cada categoria: branca, tricolor e terceiro uniforme. As vencedoras vão sair de votação popular no site do clube.

É a segunda vez que o Bahia realiza concurso para escolher os uniformes da equipe. Pelo cronograma inicial, as novas camisas serão lançadas em dezembro para serem usadas durante a temporada 2020. A enquete ficará no site até o dia 12.

Confira as finalistas (clique para ampliar):