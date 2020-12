Bahia é alvo de protesto e Gilberto discute com torcedor em aeroporto

O embarque o do Bahia para São Paulo, local da partida contra o Palmeiras, neste sábado (12), no Allianz Parque, foi marcado por protesto e confusão entre jogadores e torcedores.

Descontentes com o momento do Bahia, que perdeu os três últimos jogos, alguns torcedores marcaram presença no aeroporto e atiraram pipocas nos jogadores.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que o atacante Gilberto chega a discutir com um dos torcedores. Insultado, o camisa 9 do Bahia pede respeito.

Torcida do Bahia cobrando Gilberto no aeroporto. pic.twitter.com/RQG5jBtGY8 — Marujo ᴱᶜᴮ (28/65) ???????????????? (@MarujoEcb) December 11, 2020

O tricolor atravessa crise na temporada. No Brasileirão, o time não vence há três jogos. Já pela Sul-Americana, o Esquadrão perdeu o jogo de ida das quartas de final por 3x2, na Fonte Nova, para o Defensa y Justicia.

O duelo contra o Palmeiras será às 19h deste sábado (12). O Esquadrão tem 28 pontos no Campeonato Brasileiro e é o atual 13º colocado, a quatro pontos da zona de rebaixamento.