Bahia é destaque em malha aérea da Gol para alta temporada de verão

Com todas as bases em que opera no Brasil reabertas, a Gol Linhas Aéreas acaba de anunciar sua malha para alta temporada de verão e terá mais voos nos meses de dezembro e janeiro, recompondo, segundo a empresa, 75% de sua oferta de assentos versus o mesmo período do ano passado.



Os aeroportos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Salvador, Fortaleza e Brasília são os hubs da empresa para acesso a mais destinos pelo país.



Bahia

Salvador terá mais seis novos destinos: Aracaju, Curitiba, Palmas, Porto Alegre (este a partir de 17/12), São Luís e Teresina. Ainda na Bahia, Porto Seguro terá voos diretos a partir de Brasília, São Paulo/Congonhas, Belo Horizonte/Confins e Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont). E Ilhéus terá voos diretos a partir de Brasília.

