Bahia é líder em exportações da região Nordeste e o 10º no ranking nacional

O estado da Bahia foi o maior exportador da região Nordeste em 2020, segundo estudo publicado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Ao todo, as exportações baianas totalizaram cerca de US$ 7,8 bilhões, o que representa cerca de R$ 41 bilhões. Em termos nacionais, a Bahia é o 10º maior estado exportador do Brasil.

O estudo realizado pela Apex-Brasil apresenta um panorama geral da economia baiana, traçando um perfil de potencial exportador a partir de análise de investimentos estrangeiros nesta unidade da federação. A ideia é contribuir para o processo de formulação de políticas públicas para o comércio exterior, uma vez que foi identificado potencial para exportação no estado, que viu o número de empresas exportadoras passar de 423, em 2019, para 558, em 2020.

No ano passado, a Bahia obteve participação de 48,5% nas exportações da Região Nordeste, seguida pelo Maranhão, que concentrou 20,9% das exportações. O principal município exportador é Luís Eduardo Magalhães, que em 2020 exportou cerca de US$ 1,3 bilhão, valor que representa 16,7% do total exportado pela Bahia. O segundo município é Camaçari, responsável por 15,5% das exportações, seguido de São Francisco do Conde. Juntos, foram responsáveis por quase a metade das exportações estaduais.

O documento da Apex-Brasil aponta, ainda, os principais destinos das exportações baianas. A China aparece em primeiro lugar, com 30% do total de exportações, correspondendo a R$ 12,1 bilhões. Em seguida, vêm Singapura e Estados Unidos, demandando mais de 10% das exportações.

Além de traçar o panorama da economia e das exportações baianas, o estudo identificou 387 oportunidades específicas para as exportações da Bahia, mapeadas com base na metodologia da Apex-Brasil e detalhadas por produto e por estratégia de mercado.

Com base na identificação de setores com baixo desempenho exportador com grande potencial ainda não realizado, foram indicados os cinco que apresentaram as maiores chances de negócios para a Bahia no exterior.