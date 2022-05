Bahia é o 5º estado com mais representantes na 2ª fase da Olimpíada em História do Brasil  

A 14° edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) chegou a 2° etapa e a Bahia ficou na 5° posição entre os estados com mais representantes. Esta fase da competição, organizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), conta com 772 estudantes baianos, que farão a prova com 11 questões de múltipla escolha, além de uma tarefa especial, até o dia de sábado (14).

Com o resultado da 1ª fase, que contou com 18 mil equipes de três alunos, os estados com mais alunos na 2ª fase são: São Paulo (4.913), Ceará (2.288), Pernambuco (1.153) e Minas Gerais (990). A 6ª posição é do Rio Grande do Norte, com 616 alunos. Ao todo, 16,3 mil trios seguem na olimpíada.



Augusto Menezes, que cursa a 3ª série do Ensino Médio no Colégio Cândido Portinari, está entre os classificados para a 2° etapa. É a 2ª vez seguida que ele participa da ONHB. Em 2021, chegou até a 5ª fase. "Nossa equipe está muito confiante e preparada. Por essa razão, passamos pela 1ª fase até de forma tranquila. Para essa nova etapa, o nível de confiança segue alto. Estamos neste momento fazendo as análises de imagens que foram enviadas. Foco total rumo à final", declara o estudante.

Os estudantes inscritos na competição recebem um certificado de participação e os alunos mais bem posicionados vão receber medalhas de ouro, prata ou bronze. A olimpíada também faz parte do edital Vagas Olímpicas da Unicamp, em que os participantes medalhistas poderão concorrer a duas vagas no curso de graduação em história da universidade, sem passar pelo vestibular.

A ONHB é aberta para escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Para participar, os estudantes formaram equipes com três pessoas e um professor de história. Os alunos participantes precisam estar no ensino Fundamental (8º e 9º anos) ou Médio.

A competição possui seis fases online com duração de uma semana cada e, além de temas sobre a História do Brasil, a ONHB apresenta questões que permeiam assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo e atualidades. Após as fases de provas pela internet, será realizada uma etapa final, presencial, em Campinas, no Estado de São Paulo.