Bahia é recebido com festa pela torcida em desembarque no aeroporto

Cada vez mais perto de garantir o retorno à primeira divisão, o elenco do Bahia foi recebido com festa por alguns torcedores durante o desembarque da delegação, na tarde desta segunda-feira (17). O Esquadrão voltou à capital baiana após empatar por 1x1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

Entre os jogadores do elenco, o mais festejado foi Vitor Jacaré. O atacante foi um dos destaques do time nas últimas rodadas do Brasileirão. O argentino Lucas Mugni, autor do gol sobre o Grêmio, também recebeu o carinho da torcida.

A Polícia Militar precisou fazer um cordão de isolamento para que os jogadores pudessem passar pelo saguão do aeroporto. O goleiro Mateus Claus parou e falou com alguns torcedores.

Com 57 pontos, o Bahia tem mais três jogos na Série B e pode garantir o acesso neste sábado (23), na partida contra o Vila Nova, na Fonte Nova. O Esquadrão precisa vencer o duelo e torcer para que Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma não vençam na rodada.

Nesta terça-feira (18), o elenco volta aos treinos no CT Evaristo de Macedo e inicia a preparação para o jogo contra os goianos. Além do Vila Nova, o tricolor tem pela frente o Guarani, na sexta-feira (28), na Fonte Nova, e o CRB, no domingo (6), em Maceió.