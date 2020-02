Bahia e São Francisco estreiam em casa no Brasileirão feminino

Bahia e São Francisco conheceram os seus grupos e adversários na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. A tabela da competição foi divulgada pela CBF. O torneio vai ter início no dia 15 de março. A decisão será no dia cinco de julho.

O Bahia está no grupo C, junto com UDA-AL, Náutico, Sport, Auto Esporte-PB e Cruzeiro-RN. O Tricolor estreia como mandante contra o UDA-AL.

Já o São Francisco está no grupo B, que tem: Atlético-AC, 3B Sport-AM, Fortaleza-CE, São Valério-TO e Real Ariquemes-RO. A estreia do São Francisco também será como mandante. O time recebe o Real Ariquemes-RO. Os dias e horários dos duelos ainda vão ser detalhados pela CBF.

Ao todo, 36 clubes estão divididos em seis grupos com seis equipes em cada. A primeira fase do Brasileirão é disputada em turno único. Os dois melhores colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros avançam para a segunda fase.

Os confrontos das oitavas de final serão definido através de sorteio. As partidas da fase mata-mata serão disputadas em jogos de ida e volta. As quatro equipes semifinalistas garantem vaga na elite em 2021.