Bahia é segundo estado que mais vacinou contra covid-19, diz consórcio

A Bahia é o segundo estado do país que mais vacinou contra covid-19 até o momento, atrás apenas de São Paulo, e é proporcionalmente também o segundo que mais vacinou sua população (0,53% já recebeu a primeira dose de imunizante). Os dados são do consórcio de empresa e contabilizam informações sobre vacinados em 15 estados e no Distrito Federal até às 20h do domingo (24).

Desde 17 de janeiro, 580.806 pessoas foram vacinadas no Brasil, somando os imunizados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, DF, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Isso equivale a apenas 0,27% da população brasileira e 9,68% das doses distribuídas aos estados.

Os dados de doses e pessoas vacinadas foram coletados com os governos estaduais, segundo o consórcio. A estimativa da população é de acordo com o IBGE.

São Paulo é o estado que mais vacinou em números totais. Já levando em conta o percentual da população imunizada, o Rio Grande do Sul, terceiro em números totais, lidera.

Veja os dados por estado, com o percentual da população de cada um que foi imunizada: