Bahia e Vitória conhecem adversários no Brasileirão de Aspirantes

A CBF divulgou nesta terça-feira (7) a tabela do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2019. Assim como no ano passado, Bahia e Vitória vão disputar o torneio que vai ter início no próximo dia 23 e é voltado para atletas com até 23 anos.

Treinado por Dado Cavalcanti, o time de transição do Bahia, como a equipe é chamada, vai entrar em campo pela primeira vez nesta edição da competição no dia 24, uma sexta-feira, contra o Internacional, às 15h, no estádio de Pituaçu. Na sequência, o Esquadrão encara o Ceará, na quinta-feira (30), fora de casa.

Confira a tabela básica do Brasileirão de Aspirantes 2019

Já o Leão estreia um dia antes, recebe o Corinthians, às 15h, no Barradão. Em seguida, o rubro-negro pega o Avaí, no dia 30 de maio, na Ressacada, em Florianópolis. A tendência é a de que João Burse seja o treinador da equipe sub-23 do Vitória durante a competição.

Pela tabela divulgada, o clássico entre Bahia e Vitória será disputado na terceira rodada do torneio. O duelo deve acontecer no dia seis de junho, com mando de campo Bahia, mas a CBF ainda vai confirmar os detalhes como data e horário.

Regulamento

Ao todo, 16 clubes vão participar do Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2019. Os times serão divididos em dois grupos com oito equipes em cada um. Na primeira fase, um grupo enfrenta o outro em turno único. Ao final, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam.

Na segunda fase, os quatro classificados de cada grupo formarão um novo grupo, se enfrentando em turno e returno dentro da própria chave, onde os dois melhores de cada um se classificam. Por fim, semifinal e final em jogos de ida e volta.