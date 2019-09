Bahia e Vitória terão banco digital

Depois de acertarem o patrocínio casado com o Credcesta, Bahia e Vitória caminham juntos para entrarem no mercado dos bancos digitais. As duas equipes estão próximas de lançar serviços bancários para os seus torcedores. A tendência é que os usuários possam usar o banco para abrir contas e pagar boletos. A diretoria rubro-negra confirma o acerto. E o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, chegou a comentar sobre a novidade durante uma aula inaugural que deu em uma universidade de Salvador. De acordo com apuração do CORREIO, o banco do Vitória ficará disponível no aplicativo do clube, que está em desenvolvimento e deve ser lançado nos próximos meses. Athletico-PR e Cruzeiro têm parcerias com bancos digitais. Os clubes lucram a partir de contas abertas por torcedores.

Libertadores sem sair da Copa do Nordeste

Bahia, Ceará e Fortaleza são signatários de uma carta que será entregue pela Liga dos Nordeste à CBF nesta semana. No documento, os clubes afirmam que não abrem mão da vaga na Copa do Nordeste 2020 em caso de classificação à Libertadores. O posicionamento se dá porque isso causaria um choque de datas que, no entendimento da CBF, inviabiliza a participação de um time nos dois torneios. No entanto, o regulamento é omisso no tema.

Nordestão nos fins de semana

Por falar em Copa do Nordeste, uma mudança está por vir na próxima edição. O formato continuará o mesmo e a quantidade de 12 datas também. A novidade é o maior número de rodadas aos fins de semana. Está encaminhado para que o torneio regional tenha dez datas aos sábados e domingos, o que é considerado pelos clubes da Liga do Nordeste como uma valorização da competição, que acontece em paralelo com os estaduais.

Clube-empresa não agradou

A primeira reunião entre os clubes e a CBF para discutir o projeto de clube-empresa, em tramitação na Câmara dos Deputados, não animou os dirigentes. Os representantes das equipes rejeitaram praticamente todo o texto, principalmente a carga tributária que será aplicada aos clubes em caso de aprovação. Presidente do Bahia, Guilherme Belllintani participou do encontro. Outra reunião será realizada hoje, na sede da CBF, no Rio.

Futebol Card, um nó para o Vitória desatar

A mudança do Vitória para a Fonte Nova deixou o clube com um nó a desatar com a Futebol Card, empresa que recebe 20% da receita do plano de sócios Sou Mais Vitória e tem contrato com o Leão até 2021. O entrave se dá porque, na mudança de estádio, o SMV passa a ser gerido em cunjunto com a Arena Fonte Nova. A diretoria rubro-negra acredita que outros contratos firmados com empresas no Barradão não serão problema.

Bahia vai ter novo ônibus

O novo patrocínio da Credcesta vai permitir ao Bahia trocar o ônibus oficial do clube. A negociação entre o Esquadrão e a locadora está em fase final. Além de estampar nas camisas de Bahia e Vitória, a marca de cartões também estará presente nos veículos das duas equipes.