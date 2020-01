Bahia eleva nível de alerta para detectar e investigar casos suspeitos de novo coronavírus

A Bahia elevou o nível de alerta das equipes de vigilância epidemiológica e sanitária para identificar casos suspeitos de um novo tipo de coronavírus detectado recentemente na China e que, até ontem, já havia afetado mais de 470 pessoas em pelo menos sete países, com 17 mortes. Por orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) determinou a revisão dos fluxos de investigação sobre eventuais casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) associada a coronavírus e o encaminhamento das ocorrências suspeitas ao hospital estadual de referência para doença infectocontagiosas, o Instituto Couto Maia, onde será feito rastreamento de contato com pessoas supostamente infectadas pelo vírus.



No alerta enviado às equipes de vigilância, a Sesab recomendou cautela para evitar “medidas restritivas e desproporcionais em relação aos riscos para a saúde e trânsito de pessoas, bens e mercadorias”, já que não foi registrado nenhum caso suspeito na Bahia.

Os três principais candidatos de oposição na disputa pela chefia do Ministério Público do Estado (MP) decidiram unificar as estratégias de campanha para reduzir as chances do bloco ligado à procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado. A ideia dos promotores Pedro Maia, que ficou em primeiro lugar nas duas últimas eleições, Norma Cavalcanti e Alexandre Cruz é garantir votos suficientes para todos eles entrarem na lista tríplice que será submetida à escolha do governador Rui Costa, sob argumento de que é preciso assegurar alternância de poder no MP baiano e evitar mais dois anos de domínio do órgão pela atual gestão.

Para tentar frear a oposição, o grupo ligado a Ediene Lousado lançou cinco candidatos no páreo marcado para 7 de fevereiro: Wellington César Lima e Silva, que chefiou o MP por duas vezes, Paulo Gomes, Sara Mandra Rusciolelli, Rogério Queiroz e Marcelo Guedes. O objetivo é que um ou dois deles consigam espaço na lista tríplice - o que, em tese, diminui a probabilidade de derrota para a ala adversária. Outros dois concorrentes, o procurador José Cupertino Aguiar e o promotor Cássio Marcelo de Melo, são considerados outsiders.

Demitida no último dia 15 e renomeada 24 horas depois por Rui Costa, a diretora-geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Márcia Cristina Telles, deixou temporariamente o cargo para ter direito à estabilidade financeira. Segundo apurou a Satélite, Márcia Cristina, que é servidora pública de carreira, precisava reassumir suas funções no estado por ao menos um dia para assegurar o benefício salarial.

Esposa do deputado federal Cláudio Cajado (PP) e ex-prefeita de Dias D’Ávila, Andreia Xavier foi exonerada oficialmente pelo governo Jair Bolsonaro, ontem, do comando da Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde. Andreia deixou o cargo para virar diretora de Administração e Finanças da Desenbahia.