Bahia empata com Napoli, fora de casa, pelo Brasileiro Feminino

O time feminino do Bahia conquistou mais um ponto no Campeonato Brasileiro neste domingo (25), ao empatar fora de casa com o Napoli-SC por 2x2. O duelo, válido pela 3ª rodada da competição, ocorreu em Caçador, no oeste de Santa Catarina.

As Mulheres de Aço saíram abriram o placar com a atacante Moretti, aos oito minutos de jogo. Porém, as mandantes reagiram e conseguiram empatar ainda na primeira etapa, com Thays aos 35 minutos.

Na segunda etapa, a lateral esquerda Thaini, do Napoli, acabou marcando um gol-contra aos 26 minutos, colocando novamente o Bahia à frente do placar. Porém, dois minutos depois, a meia Soraya empatou o jogo.

Com o empate fora de casa, as Mulheres de Aço chegam a dois pontos em três jogos e aparecem em 10º lugar na tabela da elite do Brasileiro Feminino de futebol. Elas ainda não venceram na competição, que tem 16 equipes.

O próximo jogo é em casa, no estádio de Pituaçu. O Bahia enfrenta a Ferroviária na quarta-feira (28), às 15h.