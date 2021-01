Bahia empata com o Vasco e perde título da Copa do Brasil sub-20

O sonho do Bahia em conquistar a Copa do Brasil sub-20 ficou pelo caminho. Na noite deste domingo (3), o Esquadrãozinho lutou até o fim pelo caneco. O time saiu perdendo por 2x0, virou para 3x2, mas levou o empate aos 47 minutos do segundo tempo, ficou no 3x3 com o Vasco e viu o time carioca levantar a taça em São Januário.

Gabriel, Douglas Borel e Marcelo marcaram os gols do tricolor, enquanto Larenjeira, Matías e Caio Eduardo fizeram para o Vasco.

Sem o artilheiro Thiago, que foi incorporado ao elenco principal, e precisando vencer para pelo menos forçar a decisão por pênaltis, já que havia perdido o jogo de ida por 2x1, em Pituaçu. O Bahia começou dominando Vasco, mas sem conseguir criar chances reais de gols.

Diante de um adversário que esperava e explorava os contra-ataques, a situação tricolor começou a se complicar aos 25 minutos. Gabriel Pec pegou a bola na intermediária, saiu limpando a defesa do Bahia e tocou para Laranjeira apenas empurrar para o gol e abrir o placar.

Cinco minutos depois a zaga tricolor protagonizou uma lambança. Depois do passe longo, Lucimário tentou proteger para a saída do goleiro Fabrício, mas o paraguaio Matías foi mais esperto, ganhou a disputa e ampliou para o Vasco.

Antes do fim do primeiro tempo o Bahia ainda conseguiu reduzir o prejuízo. Gabriel aproveitou o escanteio e de cabeça fez o gol tricolor, aos 46 minutos.

Assim como na primeira etapa, o Bahia começou o segundo tempo tentando pressionar o Vasco e apostando nos chutes de fora da área. Na bomba de Hiago, o goleiro Kadu fez boa defesa e salvou o Vasco. De tanto insistir, o empate veio. Aos 21 minutos Alan foi na linha de fundo e cruzou para Douglas Borel escorar para as redes e fazer 2x2.

Depois disso o Bahia passou a jogar por um gol para levar o duelo para os pênaltis. E a virada veio. No levantamento de Daniel, Marcelo dominou no peito, mandou para as redes e fez Bahia 3x2, aos 24 minutos.

O jogo ficou quente. Aos 25 minutos o zagueiro Gabriel fez falta na entrada da área. Como era o último homem, recebeu o cartão vermelho e deixou o Bahia com um a menos.

O Bahia ia conseguindo levar a definição para os pênaltis, mas aos 47 minutos Caio Eduardo invadiu a área em velocidade e chutou cruzado para empatar o jogo e decretar a conquista do título pelo Vasco da Gama.