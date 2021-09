Bahia empata com Vitória e conquista o tricampeonato baiano sub-20

O Bahia é tricampeão baiano sub-20. Na tarde desta quinta-feira (23), o tricolor segurou o empate por 1x1 com o Vitória, no Barradão, e levantou a taça na casa do rival. O rubro-negro saiu na frente com Hitalo, mas Everton anotou o gol que garantiu a conquista para o Esquadrão.

O Bahia entrou em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para ser campeão, já que havia vencido o jogo de ida por 4x2, em boa virada no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Como no primeiro duelo, o Vitória começou pressionando e saiu na frente logo nos primeiros minutos. Hítalo aproveitou o rebote do goleiro Pedro e colocou o Leão em vantagem.

Precisando de pelo menos mais um gol para forçar a decisão para os pênaltis, o Vitória se lançou ao ataque. O gol, no entanto, só saiu no final da segunda etapa, mas para o Esquadrão.

Aos 37 minutos, Everton recebeu passe açucarado e bateu forte na saída do goleiro Yuri, deixando tudo igual no Barradão. Após o gol o empate o Vitória tentou pressionar, mas o Bahia se segurou e só esperou o apito final para comemorar o tricampeonato baiano.