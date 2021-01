Bahia empresta atacante Saldanha para clube japonês

Formado nas categorias de base do Bahia, o atacante Saldanha vai defender as cores de outro clube na temporada 2021. O Esquadrão acertou o empréstimo do jogador ao JEF United, da segunda divisão do Japão, até dezembro deste ano.

No acordo, o tricolor vai receber cerca de R$ 500 mil pelo empréstimo do jogador de 21 anos.

Matheus Saldanha foi lançado no time principal do Bahia no ano passado. Ele fez parte da equipe de aspirantes que disputou parte do Campeonato Baiano. Durante a pandemia do coronavírus, o jogador foi integrado ao elenco principal.

Com saída de Fernandão do clube, Saldanha passou a ser o reserva imediato de Gilberto. Ao todo ele disputou 34 jogos e marcou apenas três gols.

A última vez que Saldanha entrou em campo com a camisa do Bahia foi na derrota para o São Paulo, por 3x1, na Fonte Nova. Depois disso ele perdeu espaço na equipe. Nos últimos dias o jogador vinha se recuperando de dor no joelho.