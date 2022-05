Bahia empresta zagueiro Henrique para clube que disputa a Série C

Sem espaço no elenco do Bahia, o zagueiro Henrique vai defender o Altos-PI, no restante da temporada. Nesta segunda-feira (9), o Esquadrão anunciou o empréstimo do defensor ao time do Piauí, que disputa a Série C do Brasileirão.

Henrique foi contratado pelo Bahia em fevereiro depois de ter disputado a Copa São Paulo pela Ponte Preta. Aos 20 anos, o defensor nunca havia jogado profissionalmente antes de desembarcar no Esquadrão.

Ao todo, Henrique fez apenas três jogos pelo Bahia, um pelo Campeonato Baiano e dois na Copa do Nordeste. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota para o Fortaleza, por 3x1, no dia 19 de fevereiro, no Castelão.

Com a saída de Henrique, o Bahia passa a contar com Ignácio, Luiz Otávio, Didi, Gabriel Xavier e Zé Vitor como opções para a zaga.