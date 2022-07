Bahia encaminha acordo com o Opportunity ao Conselho e fica mais perto de fechar com o City

O Bahia deu um passo importante para resolver a pendência jurídica que tem com o banco Opportunity. Na noite desta terça-feira (12), o Conselho Fiscal do tricolor recebeu o documento que formaliza o acordo entre o clube e o banco. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

O documento vai ser analisado e passado ao Conselho Deliberativo. Como o acordo envolve cifras elevadas que podem impactar em futuras gestões do Bahia, precisa ser analisado pelo órgão, que vai emitir um parecer.

Bahia e o banco Opportunity foram parceiros entre 1998 e 2006. A instituição financeira era investidora e sócia do tricolor no Bahia S/A. O banco cobra na Justiça o pagamento de cerca de R$ 100 milhões por conta de um distrato feito em 2006, durante a gestão de Petrônio Barradas.

Em março, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, revelou que o clube estava em fase final da negociação de um acordo e pode ter um abatimento de até 70% no valor da dívida.

"Estamos muito perto de fechar um acordo, que será analisado pelo Conselho Deliberativo. Vamos mandar em breve. O acordo não vai equacionar, mas talvez com desconto de 60 a 70% do valor da dívida ao longo de sete anos", explicou.

O imbróglio com o Opportunity é um dos empecilhos para a formalização da oferta do Grupo City para a compra da possível SAF do Esquadrão. Com a resolução do problema, o tricolor terá caminho aberto para fechar com o fundo árabe.

Na última semana, Bellintani concedeu entrevista ao podcast do Info Bahêa, e falou sobre as negociações com o futuro investidor.

"Estamos em um empecilho formal que estamos perto de resolver. Após resolver isso, em dias a gente consegue formalizar a proposta. É a proposta que o parceiro e o Bahia construíram juntos, por isso demorou tanto. Tem um representante do nosso potencial investidor aqui no Brasil trabalhando", explicou.

Bahia e Grupo City estão em negociações avançadas. O fundo comprará as ações da SAF tricolor e passará a administrar o futebol do Esquadrão. Nos últimos meses, representantes do grupo estiveram em Salvador e conheceram os patrimônios do Esquadrão. O presidente Bellintani também foi à Inglaterra para negociar o acordo.