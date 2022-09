Bahia encara a Chapecoense para dar fim a recorde negativo na atual Série B

Em reta final de Série B, o Bahia tem mais uma sequência de jogos fora de casa. Nesta sexta-feira (30), o time fará a primeira das duas partidas que terá longe dos seus domínios. A partir das 21h30, enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada. Em Santa Catarina, o Esquadrão tem a missão de quebrar o jejum como visitante para ficar um pouco mais perto do acesso.

Jogar fora de casa no segundo turno do Brasileirão tem sido motivo de preocupação para os tricolores. Em seis partidas, o Bahia perdeu quatro e empatou duas. Para completar, o time não vence há três jogos, seja em casa ou fora. É o maior jejum tricolor na atual edição, um cenário incômodo para uma equipe que está na terceira posição do campeonato, com 52 pontos ganhos.

“Desde a minha volta aos treinos, venho conversando com os companheiros para a gente conseguir concentrar nesses dois jogos, que são essenciais, já que a gente não vem ganhando fora de casa. Uma coisa que tenho frisado é que, se a gente não levar gols, a chance de conseguir o triunfo é grande. Não conseguindo vencer, temos que buscar pelo menos um ponto, que vai nos ajudar a ficar mais perto do acesso”, disse o zagueiro Luiz Otávio. Depois da Chape, o tricolor pega o Novorizontino, no interior paulista, terça.

Se a busca da equipe é por encerrar o jejum fora de casa, o duelo com a Chapecoense se apresenta como uma boa chance para os jogadores. A Chape é a pior mandante entre os 20 clubes que disputam a segunda divisão. Jogando em casa, o clube alviverde venceu somente quatro dos 15 jogos que disputou.

A campanha ruim em casa é refletida na tabela. O time catarinense inicia a 32ª rodada na 15ª posição, empatado em número de pontos com o CSA, 17º colocado e na zona de rebaixamento.

O retrospecto recente do Bahia na Arena Condá também anima. O Esquadrão foi derrotado em Santa Catarina apenas uma vez, 2x1 pelo Brasileirão de 2014. Depois disso, as equipes se enfrentaram lá quatro vezes, com três empates e uma vitória do time baiano. Pela Série A do ano passado, o tricolor bateu o rival por 2x0 - Rodriguinho e Gilberto marcaram os gols.

Por outro lado, em seis encontros em Salvador, a Chape ganhou três - incluindo no primeiro turno da atual Série B por 1x0 -, o Bahia venceu dois e houve um empate. O saldo total é de 11 partidas, com quatro vitórias do time catarinense, três do tricolor e quatro empates.

Mudança(s) na defesa

No confronto de hoje, o técnico Enderson Moreira vai fazer mudanças na equipe titular. A principal delas será a volta de Luiz Otávio na zaga, recuperado de lesão. Ele vai formar dupla com Ignácio.

“Tenho isso na minha cabeça, estou 100%. Voltar de uma lesão não é fácil, tem que ter muita cautela, se preparar bem para não acontecer de novo, mas hoje eu me sinto bem e pronto para colocar o Bahia na Série A de novo”, garantiu o defensor.

A tendência é que o volante Rezende volte a ser improvisado na lateral esquerda, por marcar melhor do que Luiz Henrique. No ataque, Marco Antônio pode perder a posição. Igor Torres, Caio Vidal, Copete e Raí disputam a vaga.

Outro que pode aparecer é o lateral direito André. Ele conseguiu bom desempenho ao substituir Marcinho no empate por 2x2 com o Operário na Fonte Nova. Por outro lado, Enderson não terá o meia Daniel e os atacantes Ytalo e Rodallega. Os dois primeiros estão machucados e o colombiano, suspenso.