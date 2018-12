Bahia encara Liverpool, do Uruguai, na Copa Sul-Americana

O Bahia terá, novamente, um time uruguaio pela frente na Copa Sul-Americana. Depois de enfrentar o Cerro, neste ano, o tricolor encara o Liverpool na fase inicial da competição, em 2019. O sorteio foi realizado nesta segunda (17), no Paraguai, pela Conmebol. Também ficou definido que o Esquadrão fará a primeira partida em casa e a segunda, em Montevidéu.



O Liverpool foi fundado em 1915 e atua no estádio Belvedere, na capital uruguaia. É o atual 5º colocado no Clausura. Em sua última participação na Sul-Americana, em 2017, foi eliminado pelo Fluminense na primeira fase.

Conquistou a vaga na competição do ano que vem ao ser o 2º melhor uruguaio sem vaga na Libertadores. Nunca foi campeão do Uruguai.

Além do Bahia, a Sula conta outros cinco brasileiros: A Chapecoense pega o Union La Calera, do Chile. O Santos enfrenta o River Plate, do Uruguai. O Corinthians joga contra o Racing, da Argentina. O Fluminense encara o Deportivo Antofagasta, do Chile, e o Botafogo, o Defensa y Justicia, da Argentina.

O torneio coloca 44 equipes frente a frente em sistema de mata-mata. A partir da 2ª fase, 10 times eliminados da Libertadores - os oito terceiros colocados e os dois melhores perdedores da fase preliminar - se juntam aos 22 que avançarem. O torneio começa no dia 5 de fevereiro e a 1ª fase vai até 2 de maio. A final, em jogo único, será em 9 de novembro, em Lima, no Peru.