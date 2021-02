Bahia encerra preparação para encarar o Doce Mel pelo Baianão

Sem tempo para perder, o time de transição do Bahia encerrou a preparação para encarar o Doce Mel, nesta quarta-feira (24), às 18h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

Na manhã desta terça-feira (23), o técnico Cláudio Prates comandou a última atividade antes da partida. A tendência é de que Claudinho não faça grandes mudanças em relação ao time que estreou com derrota para a Juazeirense, por 2x1, no último domingo.

Assim, uma provável escalação do tricolor tem: Leandro, Renan Guedes, Everson, Gustavo Henrique e Mayk; Ranielle, Caio Melo e Bruno Camilo; Daniel Penha, Ronaldo e Gustavo.

Diante do Doce Mel, o esquadrão tentará conquistar os primeiros pontos no estadual. Ao fim da primeira fase, os quatro primeiros colocados avançam para as quartas de final.