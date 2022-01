Bahia encerra preparação para pegar o Doce Mel; veja provável escalação

Depois de quase três semanas de preparação, o elenco principal do Bahia encerrou a pré-temporada e está pronto para fazer o seu primeiro jogo no ano. Nesta quarta-feira (26), o time comandado por Guto Ferreira enfrentará o Doce Mel, às 19h15, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

No último treino antes da partida, os jogadores bateram um papo com o técnico Guto Ferreira e logo depois iniciaram uma atividade na sala de musculação. Na sequência, os atletas foram para o campo e participaram de um trabalho tático.

Guto montou a equipe titular e fez os últimos ajustes. Ele parou o treino em alguns momentos para corrigir o posicionamento. O treinador orientou ainda sobre as jogadas de construção ofensiva.

Em outra parte do campo, o lateral Matheus Bahia, o atacante Rodallega e o meia Lucas Mugni fizeram trabalho especial sob o comando do auxiliar Bruno Lopes. Já o volante Willian Maranhão fez um treino físico e técnico. O quarteto não deve ser relacionado para a partida contra o Doce Mel.

Uma provável equipe titular do Bahia tem: Danilo Fernandes, Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Raí, Ronaldo e Marco Antônio.

Vale lembrar que a partida contra o Doce Mel não terá a presença da torcida. O Bahia decidiu jogar com portões fechados na Fonte Nova enquanto durar o decreto do governo do estado que limita a capacidade dos estádios em 1.500 torcedores.