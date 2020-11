Bahia encerra preparação pra pegar Unión; veja provável escalação

O Bahia está pronto para decidir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em duelo que será realizado nesta terça-feira (1º), contra o Unión, às 19h15, no estádio 15 de Abril, em Santa Fe, na Argentina.

Na tarde desta segunda-feira (30), o elenco tricolor usou o CT do Colón, rival do Unión, para fazer o último trabalho antes da partida.

Antes de chegar ao CT do Colón, a delegação aproveitou para conhecer o estádio 15 de Abril, palco do jogo. O equipamento pertence ao Unión e tem capacidade para 27 mil pessoas. Durante a partida, no entanto, as arquibancadas estarão vazias, seguindo o protocolo de saúde durante a pandemia do coronavírus.

Em campo, o auxiliar Cláudio Prates, que tem comandado os treinos e jogos desde que Mano Menezes testou positivo para a covid-19 e foi afastado, esboçou a equipe que vai iniciar a partida.

O Bahia tem desfalques importantes para o confronto. Na defesa. Zeca e Juninho Capixaba estão afastado por covid-19. Já Lucas Fonseca, com lesão na coxa, também está fora.

Também por covid, o volante Ronaldo e o goleiro Mateus Claus não viajaram. Por outro lado, o time tem os retornos de Anderson Martins e Gilberto. Uma provável escalação do tricolor tem:

Douglas, Nino Paraíba, Ernando (Anderson Martins), Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Edson e Daniel; Fessin (Clayson), Gilberto e Élber.

Como venceu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia tem a vantagem de jogar pelo empate. O tricolor avança mesmo se perder por um gol de diferença, desde que balance as redes. Caso o Unión vença por 1x0, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Quem avançar entre Bahia e Unión, enfrentará nas quartas de final o vencedor de Vasco e Defensa y Justícia-ARG. O jogo de ida terminou 1x1, na Argentina.