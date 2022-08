Bahia espera ter reforços contra o Ituano; veja quem pode voltar ao time

O Bahia não vai ter muito tempo para digerir a fraca atuação na derrota por 2x0 para o Sampaio Corrêa. Nesta sexta-feira (12), o tricolor voltará a entrar em campo pela Série B. O time recebe o Ituano, às 21h30, na Fonte Nova. Para o confronto, o técnico Enderson Moreira planeja contar com reforços.

Entre as novidades que o Bahia pode apresentar na Fonte Nova, quem tem presença certa é o meia Ricardo Goulart. Depois de estrear na vitória por 1x0 sobre o CSA, ele foi poupado e não viajou para o Maranhão. Segundo Enderson, a ausência de Ricardo Goulart contra o Sampaio Corrêa já estava prevista.

"O Ricardo é porque a gente, baseado no período que ele ficou inativo, era importante ele ter semanas abertas para treinar. Ele precisa se readaptar rapidamente à melhor condição dele", explicou o treinador.

Entre a saída do Santos e o acerto com o Bahia, Ricardo Goulart ficou exatamente um mês sem disputar jogos. Principal contratação do clube na temporada, a ideia do Esquadrão é a de que o meia entre nas partidas aos poucos para readquirir ritmo.

Na esteira dos retornos, o Bahia planeja contar também com o volante Patrick e o meia-atacante Marco Antônio. A dupla está recuperada de lesões de grau dois na coxa e fazem a parte final do trabalho de transição.

"O Patrick a gente está observando para saber se ele tem condições já de iniciar uma partida, ou talvez ser uma opção. Isso só vamos ter uma certeza maior quarta ou quinta-feira. A gente pensa em ter esses atletas. Marco Antônio é um pouco mais difícil, mas também a gente espera e vai aguardar para que ele possa ter essas condições", completou.

O departamento médico do Bahia tem ainda os zagueiros Luiz Otávio e Gabriel Noga. O primeiro está com lesão na panturrilha e vai ser avaliado nos próximos dias. Gabriel Noga, que ainda não estreou pelo tricolor, sofreu estiramento muscular na coxa e deve esperar um pouco mais para ficar disponível.

Maratona

Contra o Ituano, o Bahia disputará o terceiro dos quatro jogos que realizará no intervalo de 11 dias. A sequência será concluída com o Londrina, na terça-feira (16), fora de casa. Diante da maratona de partidas e viagens, o tricolor ligou o alerta para evitar novas lesões.

Contra o Sampaio Corrêa, além de Ricardo Goulart, Lucas Mugni foi poupado e começou o duelo no banco. A ideia de Enderson é rodar o elenco. Por isso, ele não descarta mexer na escalação da equipe.

“É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência de quatro jogos em 11 dias. Isso vai cobrar muito e vamos pagar um preço alto em desgaste. Por isso fomos atrás de qualificar nosso elenco. Vamos verificar jogo a jogo para saber quem tem melhores condições”, disse o treinador.