'Bahia está se preparando para a terceira onda de covid-19', diz Fábio Vilas-Boas

A Bahia registrou na última quarta-feira (31) 160 mortes por covid-19. É o recorde do estado desde o início da pandemia. Apesar de ainda estarmos no pico, até agora, da "segunda onda", o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, afirmou que já está se preparando para uma eventual terceira.

"Estamos nos preparando para que, caso venhamos a enfrentar uma terceira onda, estejamos preparados. Nossas unidades estão sendo abastecidas com materiais, medicamentos, equipamentos e leitos para que possamos oferecer assistência à quem venha necessitar", escreveu o secretário em seu perfil no Twitter.

Segundo painel da secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), 84% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados no estado. Para evitar um agravamento do quadro, Vilas-Boas pediu colaboração dos baianos.

"Mas, nada será suficiente se não entendermos que a responsabilidade é de todos e não somente das autoridades. Para conter a pandemia, precisamos que a propagação do vírus diminua de velocidade e isso só pode ser alcançado com o esforço de cada um. Não aglomere. Faça a sua parte", concluiu.