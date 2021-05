Bahia estreia contra o Santos em busca de novo patamar na Série A

O Bahia começa um novo desafio neste fim de semana, quando inicia mais uma campanha na Série A do Brasileirão. O primeiro desafio é neste sábado (29), às 20h, contra o Santos, em Pituaçu. E a meta é tão clara quanto desafiadora: terminar o campeonato entre os 10 primeiros colocados.

Bicampeão brasileiro em 1959 e 1988, o Esquadrão apareceu pela última vez no top 10 há 20 anos, na edição de 2001, em que terminou na oitava colocação. Desde que o torneio adotou a fórmula de pontos corridos, em 2003, o tricolor nunca conseguiu ficar na metade de cima da tabela.

De lá para cá, as melhores posições aconteceram em 2018 e 2019, quando ficou em 11º. Ano passado, a equipe lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada e terminou em 14º.

Para 2021, novamente a expectativa é elevar o time a um novo patamar, com um lugar na primeira página da tabela.

"Criamos expectativas internas. Estudamos a competição e nossos adversários. Por se tratar de competição longa, muita coisa muda. A minha preocupação maior está no mês de junho, quando teremos jogos sucessivos, disputa contra adversários mais fortes. Essa condição, penso, é mais salutar. Não adianta pensar no campeonato inteiro ou você se perde. Precisamos pensar em um grupo reduzido de jogos, estabelecer alguns objetivos. Nosso objetivo é figurar na primeira página do campeonato. A posição depende de nossa organização", afirmou o técnico Dado Cavalcanti, durante a semana.

O time vem animado com a conquista do tetra da Copa do Nordeste. Também avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, que começará a disputar na semana que vem.

Por outro lado, o tricolor se despediu da Sul-Americana na quarta-feira (26). Mas a eliminação ficou no passado, e o foco está totalmente para os torneios nacionais. Pelo menos é o que garante o lateral direito Renan Guedes. "Já é página virada. Outro campeonato, outro estilo. A gente vai buscar fazer a melhor campanha", avisou.

"A conversa que a gente tem é fazer a melhor campanha possível do Bahia nos pontos corridos, que é ficar na primeira página, entre os 10. Claro que é um campeonato longo, a gente tem que dar um passo de cada vez, jogo após jogo ", continuou o jogador, que será titular porque Nino Paraíba está suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da briga generalizada na final do Nordestão.

Outro lado

Primeiro rival do Bahia no Brasileirão, o Santos vive uma fase complicada. Ficou pelo caminho na fase de grupos do Paulistão e, nesta semana, deu adeus à Libertadores da América, da qual foi vice-campeão na temporada 2020. Com a queda, vai disputar a Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, o Peixe ainda não atuou, já que entrará direto na terceira fase.

Até aqui, o Esquadrão já encontrou o alvinegro praiano 40 vezes em Série A. Vantagem do Santos: ganhou 19 vezes, contra 14 vitórias tricolores. Sete jogos terminaram empatados.

O Bahia, porém, tem os melhores números nas partidas que fez em casa. Nas 20 vezes como mandante pelo Brasileirão, bateu o rival em nove. O Santos venceu seis e houve cinco empates.

O último triunfo do tricolor sobre o Peixe foi em 25 de fevereiro deste ano, pela última rodada da Série A 2020, na Fonte Nova. A vitória por 2x0, gols de Rossi e Alesson, foi o troco pelo primeiro turno, quando o Santos ganhou na Vila Belmiro por 3x1.