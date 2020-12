Bahia fará aquisição de 50 mil testes rápidos de antígeno para detecção do coronavírus

O governo da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), irá adquirir 50 mil testes rápidos de antígeno que detectam o novo coronavírus no organismo. A compra será realizada através de pregão eletrônico nacional no próximo dia 30.

Mais rápido e com precisão similar ao teste molecular do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro na detecção do coronavírus, o teste rápido de antígeno é recomendado pelo Ministério da Saúde e tem seus resultados disponíveis após apenas 30 minutos.

“O teste RT-PCR se mantém como padrão ouro para detecção da Covid-19, mas a testagem em maior escala e velocidade é essencial. Ele será utilizado nas UPAs e Unidades de Emergência para orientar se o paciente deve ser internado imediatamente, pois o teste tem uma especificidade alta, o que significa que se der positivo, o paciente está infectado pela Covid-19”, afirma Fábio Vilas-Boas, titular da pasta da Saúde.

Ao invés de ser realizado com sangue, como o teste rápido atual, o de antígeno é feito através de swab nasal, assim como o RT-PCR. Para Arabela Leal, diretora do Lacen-BA, a maior vantagem do teste rápido de antígenos é a detecção da doença em sua fase aguda, além da velocidade para obtenção do resultado.

"O teste rápido de antígeno busca a presença do vírus naquela amostra coletada e não utiliza equipamentos mais complexos. Ele detecta a doença na fase aguda. Já o teste rápido de anticorpos é realizado com a coleta de uma gota de sangue e busca anticorpos que foram produzidos pelo paciente após ter contato com o vírus, geralmente, após 10 dias de infectado", complementou.