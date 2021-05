Bahia fará maratona de jogos entre Sula, Série A e Copa do Brasil

Após passar as últimas duas semanas com foco exclusivo na Copa Sul-Americana, com direito a sete dias livre até o próximo compromisso, o Bahia agora se prepara para uma maratona de jogos. Em 44 dias, a equipe do técnico Dado Cavalcanti terá 13 partidas a disputar, o que dá uma média de uma a cada 3,4 dias.

O primeiro confronto dessa rotina intensa será nesta quarta-feira (26), às 19h15, quando o tricolor recebe o Montevideo City Torque, em Pituaçu, pela 6ª e última rodada da fase de grupos.

Em seguida, virá um marco importante da temporada: o início do Brasileirão. O Esquadrão será o responsável pela abertura do torneio e enfrentará o Santos no sábado (29), às 19h, também em casa.

“A gente chega preparado. Essa semana de trabalho foi muito boa. A gente conseguiu fazer o que não estava conseguindo fazer nos jogos. Pegamos essa semana para trabalhar o que estava precisando, o que não vínhamos trabalhando, porque eram jogos em cima de jogos. Então, a gente está chegando preparado para essa sequência”, garantiu o volante Patrick.

Logo depois da estreia pela Série A, será a vez da Copa do Brasil. A partida de ida da terceira fase será na terça-feira da semana que vem, dia 1º de junho, às 16h30, contra o Vila Nova, no estádio Oba, em Goiânia. A volta será no dia 9, às 19h, em Pituaçu. Entre os duelos, há mais um compromisso pelo Brasileirão, no dia 5, às 21h, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, São Paulo.

Mais jogos

Daí em diante, serão mais oito partidas pelo Brasileirão, encarando Internacional (casa), Ceará (fora), Corinthians (casa), Athletico-PR (casa), Palmeiras (fora), América-MG (casa), Chapecoense (fora) e Juventude (casa), entre os dias 13 de junho e 8 de julho.

A CBF ainda não detalhou o resto da tabela, mas o fim de semana dos dias 10 e 11 de julho estão reservados para a 11ª rodada, quando o Bahia visita o São Paulo. Só aí, haverá uma pausa mais longa na Série A, já que a 12ª rodada está prevista para acontecer entre os dias 17 e 18.

O calendário, porém, prevê que no meio da mesma semana sejam disputadas as oitavas de final da Sul-Americana, além da Libertadores. Caso o Bahia consiga avançar no continental, agrava mais ainda sua maratona.

As chances do Bahia se classificar na Sula são remotas, mas ainda possíveis. Para isso, a equipe precisa vencer o Montevideo City Torque e torcer por derrota do Independiente contra o já eliminado Guabirá em casa. A disputa entre o time argentino e o boliviano também será nesta quarta-feira (26), às 19h15.

Até aqui, o time principal do Bahia fez 18 jogos na temporada. Foram 11 duelos pela Copa do Nordeste (a estreia, contra o Salgueiro, foi com a equipe de aspirantes, usada também no Baiano), dois pela Copa do Brasil e cinco pela Sul-Americana. Há ainda um título conquistado, do regional.

Veja a agenda do Bahia: