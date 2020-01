Bahia fará no mínimo 20 jogos até o fim de março; veja agenda

Jogos do Bahia já programados em 2020 (EC Bahia/Divulgação)

A temporada começa no dia 22 e, mesmo assim, o Bahia fará cinco jogos ainda em janeiro. Por aí dá para ter noção do ritmo atribulado que está o calendário tricolor em 2020, terceiro ano seguido em que o time disputará cinco competições.

O Esquadrão tem pela frente Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Brasileirão, único torneio da lista que não será disputado no primeiro trimestre, já que começa em maio.

Até o fim de março, o Bahia fará no mínimo 20 jogos - e com chance grande desse número crescer. A depender do quanto avançar na Copa do Brasil, o time jogará mais duas partidas pela segunda fase em fevereiro e duas pela terceira em março.

O calendário de abril está em aberto porque depende do desempenho prévio. É quando serão disputadas as fases mata-mata do Baiano e da Copa do Nordeste, com oito partidas no período, mais dois confrontos pela quarta fase da Copa do Brasil e possivelmente o jogo de ida das oitavas de final, previsto para abril ou maio. O Brasileirão, com 38 rodadas, vai de 3 de maio a 6 de dezembro. A segunda fase da Sul-Americana está programada também para maio, assim como o jogo de volta da final da Copa do Nordeste.

Em meio ao calendário apertado, o Bahia vai usar o time de aspirantes no Campeonato Baiano, repetindo a fórmula adotada em 2019, quando terminou o ano com 71 partidas disputadas. Em 2018, quando chegou à final da Copa do Nordeste e às quartas de final da Sul-Americana, o total de jogos chegou a 75.