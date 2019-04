Bahia faz jogo morno, perde do Londrina, mas avança na Copa do Brasil

Pela 15ª vez em 27 participações, o Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (25), o tricolor garantiu mais uma classificação ao eliminar o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR). Em um jogo morno, o Esquadrão foi derrotado por 2x1, mas fez valer a vantagem construída com a goleada por 4x0 no jogo da ida, na Fonte Nova, e ficou com a vaga.

De quebra, o tricolor embolsou ainda R$ 2,5 milhões como premiação pela classificação. O adversário na próxima fase será definido em sorteio e vai ser um dos oito times que disputam a Libertadores deste ano e entram na competição a partir das oitavas de final. Os possíveis rivais são: Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.

Quando a bola rolou, a vantagem de quatro gols do tricolor diminuiu com apenas 42 segundos. Na saída errada de Paulinho, Anderson Leite armou o contra-ataque e chutou errado, só que a bola acabou caindo nos pés de Anderson Oliveira, que, livre de marcação, colocou o Londrina em vantagem.

Apesar da desvantagem, o Bahia fez um jogo equilibrado no primeiro tempo e criou boas chances de chegar ao empate. No cruzamento de Artur, Fernandão tentou de cabeça e a bola passou por cima. O Bahia assustou na falta cobrada por Arthur Caíke, que o goleiro Matheus Albino defendeu, e em nova jogada que o camisa 77 entrou sozinho na área, mandando longe.

De tanto pressionar, o tricolor chegou ao empate. Aos 20 minutos, Germano errou o recuo para a defesa e a bola sobrou para Fernandão. O atacante invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Precisando de quatro gols para levar para os pênaltis, o Londrina não criava muitas chances reais, porém voltou a ficar em vantagem aos 33 minutos, quando Dagoberto foi derrubado por Artur dentro da área. O próprio Dagoberto bateu e fez 2x1, deslocando Anderson.

Antes do fim do primeiro tempo o Londrina quase chegou ao gol em nova jogada de Dagoberto que Anderson fez boa defesa. Mas a arbitragem já havia flagrado o impedimento.

Tricolor insosso

A segunda etapa começou com o Bahia mais lento, enquanto o Londrina tentava se lançar ao ataque. O time paranaense, no entanto, tinha dificuldades em passar pelo bloqueio tricolor. Aos oito minutos, Nino Paraíba cruzou e Fernandão foi derrubado na área. Os jogadores do Bahia ficaram pedindo pênalti, no entanto o árbitro mandou o jogo seguir.

Para tentar alterar o panorama, Roger colocou Gilberto e Shaylon nos lugares de Fernandão e Arthur Caíke, respectivamente. Contudo, quem continuou pressionando foi o Londrina. Aos 13 minutos, Dagoberto cobrou falta no ângulo e Anderson teve se esticar todo para salvar o Esquadrão.

Administrando a vantagem construída no jogo da ida, o Bahia quase não conseguia chegar ao gol de Matheus Albino. Enquanto isso, o Londrina seguia na tentativa de reduzir a diferença. O chute de Luquinha passou tirando tinta da trave tricolor. Apesar da pressão, o tempo foi passando, os gols do Londrina não saíram, e Bahia garantiu a sua classificação.

O próximo compromisso do Bahia será neste domingo (28), quando o Esquadrão encara o Corinthians, às 16h, na Fonte Nova, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

Ficha do jogo:

Londrina: Matheus Albino, Raí Ramos, Augusto, Sílvio e Felipe; Anderson Leite, Germano (Arhur Caculé) e Luquinha; Marcelinho (Diego Gonçalves), Anderson Oliveira e Dagoberto (Alisson Safira). Técnico: Alemão

Bahia: Anderson, Nino, Ernando, Xandão e Paulinho; Gregore, Douglas Augusto e Ramires (Flávio); Arthur Caíke (Shaylon), Artur e Fernandão (Gilberto). Técnico: Roger Machado

Estádio: do Café, em Londrina (PR)

Gols: Anderson Oliveira, aos 32 segundos, Fernandão, aos 21, e Dagoberto, aos 35 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Germano, Raí Ramos e Alisson Safira (Londrina); Nino Paraíba, Gregore e Anderson (Bahia)

Público: 752 pagantes

Renda: R$ 21.255,00

Árbitro: Emerson de Almeida, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (trio de Minas Gerais)