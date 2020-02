Bahia faz mistério na escalação antes de enfrentar o Nacional-PAR

O Bahia está pronto para a estreia na Copa do Sul-Americana. Na tarde desta terça-feira (11), o elenco tricolor voltou aos treinos na CT Evaristo de Macedo e finalizou a preparação para a partida contra o Nacional-PAR, nesta quarta-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova.

Pressionado após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e a derrota no clássico contra o Vitória, Roger Machado mudou os planos na Cidade Tricolor. A pedido da comissão técnica, o treino aberto foi fechado. Assim, depois do aquecimento a imprensa teve que se retirar do CT.

O clima de mistério dá a certeza de que o Bahia vai ter mudanças para entrar em campo contra os paraguaios. Uma das dúvidas de Roger Machado está no gol. Depois de falhar contra River e Vitória, Douglas pode ser preservado e ser substituído por Anderson.

O treinador também pode promover mudanças em outros setores. No treino desta terça-feira, Roger comandou um trabalho tático e os jogadores aprimoraram as jogadas de bola parada.

Como já é costume no Bahia, a escalação final só será divulgada minutos antes do início da partida. O jogo da volta entre Bahia e Nacional-PAR será no dia 26 de fevereiro, no estádio Luis Alfonso Giagni, que fica na cidade Villa Elisa, a 16km da capital Assunção, e pertence ao Sol de América.