Bahia faz penúltimo treino do antes da 'final' contra o CRB

O Bahia segue em preparação para a partida decisiva contra o CRB, que vale o acesso do Esquadrão à elite do futebol nacional. Na manhã desta sexta-feira (4), o elenco tricolor realizou a penúltima atividade antes do duelo, marcado para domingo (6), às 18h30, no Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª e última rodada da Série B.

Após aquecimento, o técnico Eduardo Barroca comandou um treino técnico de troca rápida de passes em espaços reduzidos. Em seguida, o treinador promoveu uma atividade tática setorial de ataque contra defesa, utilizando metade do campo.

Depois, já utilizando todo o gramado, Barroca aplicou um coletivo tático, aproveitando para parar, em alguns momentos, para orientar sobre movimentações e posicionamentos.

Os atletas que não participaram do coletivo realizaram um trabalho de movimentação em campo reduzido, sob o comando do auxiliar Felipe Lucena. As atividades foram encerradas com alguns atletas treinando cobranças de faltas frontais.

O Bahia encerra a preparação para o jogo contra o CRB neste sábado (5), no CT Evaristo de Macedo. Em seguida, a delegação embarca para Maceió.