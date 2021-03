Bahia faz proposta por Rend e Vitória é notificado por Jacuipense

A rivalidade envolvendo Bahia e Vitória pode ganhar mais um capítulo nos próximos dias. Em busca de reforços para a temporada 2021, o tricolor fez proposta pelo volante Guilherme Rend, que defende as cores do rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Guilherme Rend tem 22 anos e está no Vitória por empréstimo do Jacuipense. Por isso, o Bahia vem mantendo as tratativas direto com o clube de Riachão do Jacuipe. O Vitória já foi notificado do interesse do rival e precisa igualar a oferta para manter o volante no elenco, já que por contrato tem prioridade.

A ideia do Bahia é a de que Guilherme Rend reforce um dos setores mais carentes da equipe. Com as saídas de Gregore, vendido ao Inter Miami, Elton e Ronaldo, que não tiveram os contratos renovados, o Esquadrão pensa em contratar pelo menos mais dois atletas da posição. O tricolor já tem acerto encaminhado com Pablo, de 21 anos, que foi campeão da Série C com o Vila Nova.

"Precisamos de um goleiro que nos dê segurança e componha bem a opção que vai ser dada aos treinadores para escolha dos goleiros. Precisamos de um zagueiro, em curto prazo, para repor a saída de Ernando, estamos providenciando. Dois volantes, por causa das saídas de Gregore e Ronaldo. Precisamos de um ou dois jogadores de beirada, porque são setores do time em que a gente está visivelmente carente desde a saída de Élber. Pode chegar um terceiro volante, porque a gente terminou o ano com três volantes, então talvez precisemos dar mais opções ao treinador", explicou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante a apresentação do planejamento para a temporada.

Guilherme Rend ganhou destaque pelo Vitória no ano passado. Titular absoluto da equipe durante a Série B, ele participou de 42 jogos e marcou dois gols na temporada. Rend estava afastado das atividades por conta de uma lesão que sofreu durante a reta final da segundona.

Recuperado do problema, ele vem treinando normalmente na Toca do Leão e chegou a ser relacionado para a estreia do rubro-negro na Copa do Nordeste, no último sábado (27), contra o Santa Cruz, mas foi cortado após apresentar quadro de gripe.