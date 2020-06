Bahia faz trabalho com bola em segundo dia de treino após retorno

Pelo segundo dia consecutivo, o Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor em meio à pandemia do novo coronavírus.

Assim como no primeiro dia de retorno às atividades, os jogadores obedeceram a protocolo de segurança e depois de passarem por processo de higienização e terem a temperatura corporal conferida, foram para o campo.

A novidade na manhã desta quarta-feira (17) foi a presença da bola durante a atividade. Ainda não foi em um treino coletivo, mas deu para os jogadores manterem um pouco da saudade da pelota.

Seguindo as orientações de distanciamento, o elenco tricolor realizou um treino físico e de condução de bola em um dos campos da cidade tricolor. A todo instante, eles eram orientados pelos profissionais do clube. Cada um no seu espaço.

Usando máscara, o técnico Roger Machado acompanhou todo o trabalho. O Bahia voltou aos treinos na última terça-feira (16) após liberação das autoridades sanitárias.

O clube só pode utilizar os espaços abertos. Locais como academia, vestiários e restaurantes estão proibidos. Além disso, os jogadores levam e lavam em casa o próprio material de treino.

Apesar da retomada dos treinos presenciais, o Bahia ainda não sabe quando voltará a disputar partidas. Entre os campeonatos paralisados por conta da pandemia, a tendência é de que a Copa do Nordeste seja a primeira a voltar.

Nesta terça-feira, os clubes do Nordestão e a Liga do Nordeste chegaram a um acordo para que a competição seja realizada em sede única. Uma proposta vai ser enviada à CBF, que definirá o assunto. Entre as cidades cotadas para receber o torneio estão Recife, Salvador e Fortaleza.