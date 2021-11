Bahia faz treino aberto e conta com o apoio da torcida em Pituaçu

Depois de ganhar um dia de folga, o elenco do Bahia ganhou voltou aos treinos na manhã deste domingo (14), e teve o apoio da torcida, em Pituaçu. Mesmo debaixo de chuva, muitos torcedores estiveram no estádio para acompanhar a atividade que foi aberta para os sócios que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

Entre os torcedores ilustres, o pugilista Hebert Conceição - medalha de ouro nos Jogos de Tóquio -, marcou presença nas arquibancadas. Ele aproveitou para tirar fotos com outros torcedores e atletas do elenco.

Os jogadores do Bahia também atenderam alguns dos presentes, com fotos e algumas camisas. Até mesmo o técnico Guto Ferreira foi tietado pelos tricolores.

O movimento de ter a presença dos torcedores no treino acontece dias depois do Esquadrão reclamar de pelo menos três erros claros de arbitragem nas últimas três rodadas do Brasileirão. Na quinta-feira (12), a delegação tricolor foi recebida por centenas de torcedores no aeroporto.

Após o jogo contra o Flamengo, quando árbitro marcou pênalti do zagueiro Conti mesmo com a revisão do VAR indicando que não houve toque de mão, o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, foi demitido do posto.

Neste domingo, o elenco do Bahia começou o dia com trabalho físico no campo. Logo depois o técnico Guto Ferreira separou o elenco em quatro grupos e comandou um treino técnico em campo reduzido.

Para o confronto com o Sport, na próxima quinta-feira (18), às 21h, na Arena Pernambuco, o treinador não poderá contar com o atacante Rossi e o lateral esquerdo Matheus Bahia. Eles foram expulsos durante a partida com o Flamengo.

Por outro lado, o Bahia tem o retorno do volante Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Os também volantes Jonas e Raniele seguem como dúvida. O primeiro ainda se recupera de uma lesão na coxa e, neste domingo, deu continuidade ao tratamento. Já Raniele está em isolamento após testar positivo para a covid-19.

Com 36 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão, a três pontos do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A distância para o Z4 pode diminuir neste domingo, já que às 19h o Juventude visita a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série A. O Esquadrão enfrentaria o Atlético-MG, mas a partida foi adiada para o dia dois de dezembro.