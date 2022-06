Bahia faz treino com foco na construção ofensiva antes de pegar o Criciúma

No penúltimo treino antes da partida contra o Criciúma, marcado para este sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, o técnico Guto Ferreira deu atenção à construção ofensiva do tricolor.

No CT Evaristo de Macedo, o treinador comandou um trabalho tático em campo reduzido. Os jogadores eram orientados a passar por estacas que simulavam a defesa adversária.

Na segunda parte do treino, o elenco fez uma atividade de movimentação sem a bola, troca de passes e finalizações e jogadas de bola parada.

Diante do Criciúma, o Bahia não vai poder contar com o atacante Marco Antônio, suspenso. Por outro lado, o Bahia tem os retornos do volante Rezende e do atacante Rodallega. Recuperados de lesões, Raí e Ronaldo também podem ser relacionados.