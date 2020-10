Bahia faz três no 1º tempo, vence o Vasco e respira no Brasileiro

A 'zica' foi quebrada. Depois de cinco jogos, o Bahia voltou a vencer como mandante no Brasileirão. E olha, foi em grande estilo. Na noite desta quarta-feira (7), o tricolor fez um jogo eficiente, terminou a partida sem levar gols após 13 rodadas e bateu o Vasco por 3x0, no estádio de Pituaçu.

O placar foi construído ainda no primeiro tempo, com gols de Rossi, Gilberto e Clayson. O triunfo levou o Esquadrão aos 15 pontos no Campeonato Brasileiro, respirando na tabela e abrindo distância da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Bahia na Série A será no domingo (11), quando visita o Fluminense, às 16h, no estádio do Maracanã.

O Jogo

Em busca de recuperação no Brasileirão, Mano Menezes voltou a promover mudanças no Bahia. O zagueiro Ernando assumiu a lateral direita, enquanto Daniel retomou a condição de titular e ganhou a função de municiar os jogadores de frente. No ataque, o tricolor voltou a ter a trinca ofensiva, com Rossi, Clayson e Gilberto.

A mexida deixou o Bahia com outra postura e mais eficiente. Com mais posse de bola, o Bahia começou o jogo como esperado: explorando as jogadas pelos lados do campo. Na esquerda, Clayson era um dos mais acionados, tentando partir para cima dos defensores. Quando o camisa 25 acertou, o gol saiu.

Aos nove minutos, Clayson fez a jogada e cruzou para Rossi. O atacante se antecipou ao marcador e tocou na saída de Fernando Miguel, abrindo o placar para o Esquadrão em Pituaçu.

A vantagem deixou o Bahia bem tranquilo no jogo. Pressionando a saída de bola adversária, o tricolor praticamente não era incomodado pelo Vasco, mas também quase não chegava ao ataque. Tanto que após o gol, o tricolor só criou outra boa chance aos 31 minutos. Mas a espera valeu a pena.

Em um dos raros momentos de ataque, Ernando tabelou com Rossi e disparou pela direita. O lateral improvisado passou pelo marcador e cruzou rasteiro para Gilberto. O camisa 9 soltou a bomba e anotou o segundo do Bahia no jogo.

O gol deixou o Vasco desnorteado. O terceiro poderia ter saído no lance seguinte. Na escapada pela esquerda, Rossi invadiu a área e tocou para Juninho. Livre, o zagueiro chutou por cima e perdeu chance incrível. Mas não fez falta.

Aos 46 minutos, Yago Pikachu cortou errado e deu um presente para Clayson. Sozinho, o atacante dominou na área e mandou no canto de Fernando Miguel: Bahia 3x0.

Só administrou

Administrando o resultado, o Bahia voltou para o segundo tempo com a clara estratégia de esperar o Vasco e aproveitar os espaços dado pelo adversário.

O time carioca tentou se lançar ao ataque, mas nos primeiros minutos só conseguiu levar perigo em chutes de fora da área.

Para deixar a situação ainda mais confortável para o Bahia, Bruno Gomes parou a tentativa de contra-ataque com falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Vasco um jogador a menos.

Mano Menezes então resolveu colocar sangue novo em campo e jogadores como Fessin, Élber e Ramon foram para o jogo. O tricolor até ensaiou uma certa pressão, mas deixou mesmo o tempo passar comemorou o triunfo na Série A.