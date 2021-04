Bahia faz último treino antes de embarque para o Ceará

O Bahia realizou o último treino antes do embarque para o Ceará, local da partida contra o Fortaleza, neste sábado (3), às 16h, no estádio Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Na manhã desta quinta-feira (1º), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo. Os jogadores começaram o dia assistindo a um vídeo com informações sobre o Leão do Pici. Logo depois, eles foram para o campo e o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino técnico com os jogadores de defesa.

Em outra parte do CT, os meias e atacantes trabalharam a posse de bola e finalizações. Dado Cavalcanti aproveitou ainda para montar o provável time titular e fez um treino tático, corrigindo o posicionamento dos atletas.

O treinador tem praticamente todo o elenco à disposição e não deve promover grandes mudanças em relação ao time que goleou o Altos-PI, por 5x0, na rodada passada. Assim, o Bahia deve encarar o Fortaleza com: Douglas, Nino Paraíba, Germán Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia; Edson, Patrick e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Depois do treino a delegação tricolor embarcou para Fortaleza. Nesta sexta-feira (2), o grupo treina no CT do Ceará e fecha a preparação para a partida.