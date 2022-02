Bahia faz último treino antes de pegar o Atlético pelo Nordestão

O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, em confronto marcado para este sábado (5), às 16h, no estádio Carneirão, pela Copa do Nordeste. No CT Evaristo de Macedo, o tricolor realizou o último treino antes da partida.

Por conta do desgaste dos atletas, Guto e sua comissão técnica optaram por um treino mais leve. Depois do aquecimento, o treinador montou o provável time titular e comandou um trabalho tático, no qual orientou os jogadores e realizou os últimos ajustes.

Guto não deu pistas sobre o time que vai começar a partida, mas ele deve promover mudanças já que tem realizado um rodízio no elenco. Esse será o quarto jogo do tricolor sob o comando do treinador na temporada.

Recém contratado junto a Ponte Preta, o zagueiro Henrique, de apenas 20 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo da CBF (BID) e pode fazer a estreia pelo tricolor. O jogador está treinando com o elenco desde o início da semana.

Um provável time para enfrentar o Carcará tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel (Jonathan), Ignácio (Gustavo Henrique), Luiz Otávio e Djalma; Patrick (Willian Maranhão), Rezende e Daniel; Raí, Rodallega (Ronaldo) e Marco Antônio.

Com três pontos, o Bahia lidera o grupo B do Nordestão. Já o Atlético de Alagoinhas é o sexto colocado do grupo A, com um ponto.