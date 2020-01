Bahia faz último treino e está pronto para estreia na Copinha

Enquanto o elenco principal do Bahia curte os últimos dias de férias e só se reapresenta para iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira (6), os atletas do time sub-20 vivem a expectativa de estrear na temporada 2020.

Nesta sexta-feira (3), o Esquadrãozinho entra em campo contra o Tupi-MG, às 15h15, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Já na cidade da estreia, o elenco do Bahia fez na manhã desta quinta-feira (2) o último treino antes do duelo. Com o time montado, o técnico Pablo Fernández aproveitou o dia para comandar um trabalho tático9 e fazer os últimos ajustes de posicionamento.

Em 2020, o Bahia tem a missão de apagar a imagem deixada na edição do ano passado, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. A melhor campanha do Esquadrão no torneio foi em 2011, quando foi derrotado pelo Flamengo na decisão.

O Bahia está no grupo 13 da Copinha e além do Tupi, encara na primeira fase o XV de Piracicaba e o Primavera-SP.

Confira o elenco tricolor para a Copa São Paulo:

Goleiros: Fabrício e Léo Steffen;

Laterais: Caio, Douglas Borel e Hiago;

Zagueiros: Enck, Lucas Sales, Lucimário e Vinícius Barcellos;

Meio-campistas: Douglas, Josué, Luiz Felipe, Matheus Índio, Railan e Rodrigo;

Atacantes: Daniel, Elly, João Pedro Silvfa, Marcelo Ryan e Thiago.