Bahia faz último treino e está pronto para estreia no Nordestão

O elenco principal do Bahia está pronto para estrear na temporada 2020. Na manhã desta sexta-feira (24), o Tricolor fez o último treino antes de embarcar para Recife e fechou a preparação para encarar o Santa Cruz, neste sábado (25), às 16h, no estádio do Arruda, pela Copa do Nordeste.

Depois de um bate papo com os atletas, o técnico Roger Machado comandou um treino com foco na bola parada ofensiva e ofensiva e logo depois um trabalho de finalizações. Antes do fim da atividade alguns jogadores ainda aproveitaram para treinar cobranças de falta.

Roger Machado não divulgou a escalação que vai iniciar o duelo contra o Santa Cruz, mas durante a pré-temporada o treinador trabalhou com duas equipes. A primeira tem o meia Daniel junto com os volantes Gregore e Flávo, enquanto Élber, Clayson e Gilberto completam o ataque.

Já na segunda formação, Roger montou o Bahia em um 4-2-4, com Rossi na vaga de Daniel. Assim, o Bahia deve jogar com: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba (Zeca); Gregore, Flávio e Daniel (Rossi); Clayson, Élber e Gilberto.

O Bahia está na grupo A da Copa do Nordeste, que tem ainda: ABC-RN,River-PI, Botafogo-PB, Fortaleza Freipaulistano, Sport e CRB. Os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.