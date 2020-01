Bahia faz último treino e está pronto para pegar o Imperatriz

O Bahia está pronto para enfrentar o Imperatriz. Apenas dois dias depois de estrear na temporada, o Tricolor fez nesta segunda-feira (27) o último treino antes de entrar em campo contra o time do Maranhão, nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Na Cidade Tricolor, o Roger Machado fez um trabalho tático, corrigindo o posicionamento da equipe. O elenco aproveitou ainda para aprimorar as jogadas de troca de passes e finalizações.

Como já é costume no Bahia, a escalação final só vai ser divulgada minutos antes do jogo em Pituaçu, mas a tendência é de que a única novidade seja mesmo o goleiro Anderson. O restante da equipe deve ser a mesma da estreia no Nordestão.

Com isso, o Bahia deve ter: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Daniel; Élber, Clayson e Gilberto.

Com um ponto na Copa do Nordeste, o Tricolor pode assumir a liderança do grupo A em caso de vitória.