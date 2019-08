Bahia faz último treino e está pronto para pegar o Palmeiras

O Bahia está pronto para encarar o São Paulo, neste domingo (11), às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. Antes do embarque para a capital paulista, o elenco tricolor fez o último treino visando o duelo com o alviverde.

Na manhã deste sábado (10), o técnico Roger Machado comandou um trabalho com foco na transição rápida entre a defesa e o ataque. Logo depois, os jogadores participaram de um recreativo que terminou empatado por 1x1.

Absolvido em julgamento por conta da expulsão contra o Cruzeiro, o atacante Arthur Caíke foi liberado para pegar o Palmeiras. Outro que está à disposição é o lateral Giovanni, recuperado da dor no quadril.

Em fase de transição para o campo, o meia Guerra e o volante Elton ficaram na academia. Eles estão sendo preparados para a partida contra o Goiás, no próximo domingo (18), na Fonte Nova.

O técnico Roger não divulgou o time que encara o Palmeiras, mas a tendência é a de que o Bahia seja escalado com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e Giovanni; Élber, Lucca e Gilberto.