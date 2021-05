Bahia faz último treino em Salvador antes da final do Nordestão

O Bahia realizou, nesta quinta-feira (6), o último treino em Salvador antes de viajar para Fortaleza, onde enfrentará o Ceará pela final da Copa do Nordeste, no sábado (8).

Em recuperação de lesão, o lateral João Pedro fez um treino de transição física, assim como o zagueiro Anderson Martins. Como Nino Paraíba está suspenso, Renan Guedes deve ser o escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti como titular da lateral direita.

No CT Evaristo de Macedo, o treinador comandou uma atividade tática, que contou com as presenças dos goleiros Matheus Claus e Douglas.

???? Último treino antes da viagem aconteceu nesta manhã no CT. Trecho do aquecimento #BBMP pic.twitter.com/55JfZCIFiQ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 6, 2021

Em seguida, o grupo almoçou e seguiu para o aeroporto de Salvador. O grupo embarca para a capital cearense nesta tarde. O Bahia fechará a preparação para a decisão nesta sexta-feira (7), no CT do Fortaleza.

O jogo de volta da final está marcado para o sábado (8), às 16h, no Castelão. Como perdeu a ida por 1x0, o Esquadrão precisa vencer o Ceará por por dois gols de vantagem para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo tricolor por um gol de diferença leva a disputa do troféu aos pênaltis. Além de Nino, serão desfalques o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick, suspensos.