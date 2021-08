Bahia fecha preparação para pegar Grêmio; veja provável escalação

Depois de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Grêmio. Na tarde desta sexta-feira (20), o tricolor fez o último treino antes da partida marcada para este sábado (21), às 19h, em Porto Alegre.

No CT do Internacional, os jogadores iniciaram os trabalhos com um treino físico, seguido de uma atividade de ataque contra defesa e finalizações.

Logo depois o técnico interino Bruno Lopes separou a equipe titular e fez um treino tático, parando em alguns momentos para ajustar o posicionamento. Bruno não divulgou a escalação, mas o Bahia vai ter mudanças.

O atacante Rossi volta a ficar como opção depois de cumprir suspensão e entra no lugar de Maycon Douglas. Já na lateral esquerda, Matheus Bahia reaparece como titular, já que Juninho Capixaba não pode atuar por conta de uma cláusula contratual.

Uma provável escalação do Esquadrão tem: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Lucas Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Bruno Lopes tem ainda como opção jogadores puxados da equipe sub-23. Mayk, Raniele e Raí foram relacionados e estão com a delegação em Porto Alegre.

Com 18 pontos, o Bahia inicia a rodada da 13ª colocação. O tricolor precisa vencer para quebrar o jejum de seis jogos sem triunfos na Série A. O Grêmio é o vice-lanterna, com sete pontos.